Millioneninvestition in neuen Standort

Auch der Pharmariese Boehringer Ingelheim (BI) wurde auf das in Tirol ansässige Unternehmen aufmerksam. Seit 2018 ist ViraTherapeutics ein Tochterunternehmer von BI. Das ermöglichte auch eine Millioneninvestition in einen neuen Standort – und zwar am „Blasius“-Areal in Rum. Egerer hebt vor allem die enge und gute Zusammenarbeit mit den tirol kliniken und der Medizin-Uni hervor.