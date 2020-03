Der 49-Jährige hatte sich aller Wahrscheinlichkeit nach bei einem Südtirol-Aufenthalt mit dem Virus angesteckt. Am Sonntag wurde der Mann positiv auf Covid-19 getestet. Am Montag gab die Landessanitätsdirektion bekannt, dass auch die Frau des 49-Jährigen infiziert ist. Noch am Sonntag war die Familie der Betroffenen in häusliche Isolation genommen worden.