Sammlung Lukesch

Dabei ist man nicht zuletzt auf Schenkungen angewiesen, und als weltweit erste haben nun Land Steiermark und Universalmuseum Joanneum eine solche in die Wege geleitet. Man überlässt den Brasilianern die sogenannte Sammlung Lukesch. Es handelt sich um insgesamt 197 Objekte, die der steirische Priester Anton Lukesch (1912-2003) in seiner Zeit als Missionar in der Region gesammelt hat: Von Federnschmuck und Waffen über Keramik bis zu Kultobjekten der indigenen Völker der Amazonasregion. 1982 hatte er die Sammlung an das Land verkauft, um mit dem Erlös in Brasilien Entwicklungshilfe zu leisten.