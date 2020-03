Der FC Augsburg hat sich überraschend von Trainer Martin Schmidt getrennt. Wie der deutsche Bundesligist am Montag mitteilte, wurde der Schweizer am Tag nach dem 0:2 beim FC Bayern München frei gestellt. Der 52-Jährige hatte die Schwaben im April 2019 übernommen. In der aktuellen Tabelle sind die Augsburger 14. und haben nur noch fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.