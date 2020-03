Halbverschüttet

Wie gefährlich die Situation am Wochenende war, zeigte auch, dass am Samstag eine Skigruppe in der Nähe der Simonyhütte ein Schneebrett lostrat. „Der Wirt hat beobachtet, dass jemand halbverschüttet, doch nicht verletzt worden ist“, sagt Gruber. Auch während der Suche am Sonntag löste sich ein Schneebrett, erfasste aber niemand. Helmut Steinmaßl, Lawinenexperte der Bergrettung OÖ, wünscht sich mehr Messstellen, um Gefahren noch besser einschätzen zu können - siehe Interview. Florian Stifter, Leiter des Lawinenwandienstes OÖ, appelliert aber auch an mehr Eigenverantwortung: „Wir haben 25 automatische Messstationen und ein gutes Netz von Augenbeobachtern, ein Ausbau wäre mit hohen Kosten verbunden.“