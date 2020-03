Exakt 2388 Asylwerber befinden sich aktuell in der Steiermark - 771 davon sind in der Landeshauptstadt untergebracht. Zu viel für Schwarz-Blau: „Das ist rund ein Drittel - in Graz lebt aber nur ein Viertel der Gesamtbevölkerung“, rechnet Sozial- und Integrationsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) vor. Soll heißen: Das Verhältnis stimmt nicht. Und er sagt dazu: „Die damit verbundenen Herausforderungen sehen wir heute laufend im Sozialbereich, aber auch in Kindergärten und Schulen.“