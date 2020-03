Pro-Abschuss-Lobby formiert sich

Die Forderung, wonach der Otter nach Vorbild Kärntens und Niederösterreichs auch in der Steiermark bejagt werden darf, wird erstmals lauter: Sowohl Teichwirtschaftsverband als auch Landwirtschaftskammer verlangen jetzt, „die Überpopulation an Fischräubern auf ein verträgliches Maß zu reduzieren“. Ins selbe Horn stößt auch Agrar-Landesrat Seitinger: „Es ist höchst an der Zeit, den Bestand der derzeit über jedes sinnvolle Maß geschützten Fischräuber zu verkleinern um nicht in die volle Abhängigkeit ausländischer Fische zu kommen.“