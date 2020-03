Christian Ilzer zu Gast im krone.tv-Studio. Der Cheftrainer der Wiener Austria nennt das Kind beim Namen: „Wenn der Quali-Durchgang beginnt und wir nur vier Punkte vor dem Tabellenletzten stehen, sind wir natürlich auch im Abstiegskampf.“ Wie er damit aber möglichst wenig zu tun haben will, was ihn zuversichtlich stimmt, ob die finanziellen Turbulenzen Einfluss auf seine Arbeit haben, was sich auf der Torhüter-Position tut, welchen Stellenwert Routiniers wie Madl, Grünwald oder Klein haben, und vieles mehr beantwortet er im Gespräch mit Michael Fally (im Video oben).