Derzeit 25 Erkrankte in Tirol, in ganz Österreich 142

In Innsbruck bestätigten sich am Montagabend zwei weitere Coronavirus-Erkrankungen: Eine 21-Jährige spanische Studentin wurde positiv getestet - sie ist am Coronavirus erkrankt. Ebenso ein Mann, der an einer Erasmus-StudentInnen-Feier am 2. März teilnahm. Damit sind in Tirol aktuell 25 Personen am Coronavirus erkrankt, zwei Personen sind nach einer Corona-Erkrankung mittlerweile wieder völlig gesund.