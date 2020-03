Zuckerrüben sind Hit

„Der Klimawandel ist für Landwirte nicht abstrakt, sondern täglich Realität - wir müssen uns anpassen“, betont Krumphuber. Und das ist in den letzten Jahren auch gelungen. Doch auch heuer müssen sich die Landwirte auf einen heißen, trockenen Sommer einstellen. Der warme Winter sorgte bisher für gesundes Wintergetreide, das schon heranwächst. Hafer und Sommergerste sind im Anbau rückläufig, es wird zu trocken. Sojabohne setzt sich nur langsam durch. Erfolgreich sind Zuckerrüben-Bauern, der Bedarf der heimischen Zuckerindustrie bleibt groß. Auch der Kürbis führt in OÖ immer mehr zum Erfolg: „Einige Betriebe haben sich am Markt gut etabliert“, sagt Christian Krumphuber.