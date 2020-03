Griechischer Premier: „EU-Türkei-Flüchtlingspakt ist tot“

An der Veranstaltung nahm auch der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis teil. Er hatte den EU-Türkei-Flüchtlingspakt am Freitag für „tot“ erklärt. Der Chef der konservativen und wirtschaftsliberalen Regierungspartei Nea Dimokratia (ND) wird am Dienstag in Wien erwartet, wo er Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) treffen wird.