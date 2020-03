Zwei wichtige Termine

Gusto? Am 25. März stellen sich an die 140 Weinbauern bei der traditionellen Jahrgangsverkostung in der Grazer Stadthalle wieder der ersten großen Leistungsschau. Die erste große „Zeugnisverteilung“ erfolgt im Rahmen der Steirischen Weintrophy. Die Sieger in den einzelnen Kategorien werden am 1. April an den Tourismusschulen Bad Gleichenberg geehrt.