Die Raubserie in Linz geht weiter. Nachdem im Dezember und Februar zwei Banken (Raika Dornach, Raika Froschberg) überfallen worden waren und die Räuber jeweils Pech hatten, weil die Alarmpakete losgingen und die Beute einfärbten, bedrohte Mitte Jänner ein Pistolero einen Wettbüro-Mitarbeiter an der Linzer Wiener Straße. Ob einer der Täter in der Nacht zum Montag auch die BP an der Wildbergstraße heimgesucht hat, ist noch unklar.