„Hunde sollten unbedingt an der Leine geführt werden um den Kontakt mit toten oder infizierten Tieren zu vermeiden. Der Juckreiz kann sich auch bei ihnen so stark ausbreiten, dass sie sich dadurch selbst Bissverletzungen zufügen“, erklären Waidmänner. Zwar sei die Krankheit beim Haushund gut behandelbar, und beim Menschen gesundheitlich sogar völlig ungefährlich, besondere Vorsicht sei aufgrund des stark erhöhten Ausbreitungsrisikos aber das Gebot der Stunde. Denn sollte sich die Räude weiterhin so rasch im Land verbreiten, könnte auch eine „Regulierung“ der heimischen Füchse zum Thema werden.