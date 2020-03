Die Snowboarder haben speziell im März mit vielen Absagen zu kämpfen. Für die Parallelfahrer fielen in Moskau und Winterberg aus Schneemangel Rennen aus sowie in Livigno wegen des Coronavirus. Ebenfalls wegen der Ausbreitung der Lungenkrankheit wurden die Slopestyle-Bewerbe in Spindleruv Mlyn gestrichen.