Was Medikamente betrifft, hat es in den vergangenen Jahren zahlreiche Neuerungen gegeben, wie der Wiener Diabetologe OA Dr. Helmut Brath ausführte. Die Zuckerwerte zu senken, war früher vorrangig. Heute steht die Verhinderung von Spätkomplikationen im Vordergrund. Dazu tragen die modernen Arzneien bei. So können z. B. bestimmte Wirkstoffe die Wiederaufnahme von Zucker in die Nieren verhindern und damit das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall verringern.