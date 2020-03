Revolten in italienischen Haftanstalten

Wegen Restriktionen aufgrund des Coronavirus waren am Sonntagnachmittag in mehreren italienischen Haftanstalten Revolten von Insassen ausgebrochen. Zu den Aufständen kam es, nachdem Einschränkungen für den Besuch von Angehörigen verhängt worden waren, wie die Gewerkschaft für Gefängnispersonal mitteilte. Acht Gefängnisinsassen kamen dabei ums Leben.