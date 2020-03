In Italien kann man „weder vor noch zurück“

Während in Italien das kleine Virus ja bekanntlich große Stadien schon leergefegt hat, sitzen rund 4000 Österreicher im hermetisch abgeriegelten Norden fest. „Seit die Lombardei zur Sperrzone erklärt wurde, kann ich weder vor noch zurück“, meldete sich aus Mailand die Auslandsösterreicherin Barbara Friedrich. Sie habe ihren alten Vater in Wien besucht. „Ich will ihn nicht gefährden und auch nicht, dass das Virus in der Welt herumspaziert“, versichert die Fitnesstrainerin, deren Pilates-Studio seit der Krise kaum Gäste sieht.