Angst aufgrund seiner aggressiven Art

Im August 2019 wurde er nach Österreich zum Arbeiten vermittelt, an ein Pferdegestüt im Bezirk Neunkirchen. Dort fiel er wegen seiner aggressiven Art auf, man hatte Angst vor ihm. Der Vorarbeiter informierte das Besitzer-Ehepaar, die kamen tags darauf in Begleitung von Polizisten und kündigten ihn. Er wurde in ein Hotel nach Gloggnitz gebracht, von wo er mit dem Bus nach Rumänien zurückfahren sollte. Der Bus kam nicht, also blieb er noch zwei Tage, bettelte, rief den Notruf, weil er von den Pferdegestüt-Besitzern noch Geld wollte, und meinte, dort auch zu wenig zu essen bekommen zu haben.