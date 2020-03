Am LKH Hartberg, wo am Sonntag der Fall einer mit dem Coronavirus infizierten Mitarbeiterin bekannt geworden ist, sind am Montag weitere Maßnahmen getroffen worden: Termine in der internen Abteilung, in der die Frau bis zuletzt Dienst hatte und die für Montag oder Dienstag anberaumt waren, wurden bereits am Sonntagabend telefonisch bei den Patienten abgesagt, hieß es seitens der KAGes.