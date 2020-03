„Black Mesa“ war seit Mai 2015 in der Entwicklung und ist schon länger spielbar. Die letzten Kapitel wurden allerdings erst vor kurzem hinzugefügt, nach weiterer Feinpolitur steht das Spiel nun als finale Version für 18 Euro auf Steam zum Kauf bereit. Genau wie im Original durchstreift man in „Black Mesa“ in Gestalt des Wissenschaftlers Dr. Gordon Freeman das mysteriöse Black-Mesa-Labor und kommt mit Brechstangenmethoden einer außerirdischen Verschwörung auf die Spur.