Festival: Grandioses Puppentheater für Erwachsene

Neben dem Festivalprogramm gibt es die einzigartige Möglichkeit, einen zweitägigen Workshop für Objektmanipulation bei Ariel Doron zu besuchen. Dorons Stücke werden auf Festivals in der ganzen Welt gefeiert. Er absolvierte ein Kinostudium in Tel Aviv, studierte Puppenspielunterricht in Jerusalem und nahm an Meisterkursen und Workshops am Institute International de la Marionette in Charleville-Mezieres und am Train Theatre in Jerusalem teil. Er zählt zu den erfolgreichsten Puppenspielern seiner Heimat. Am letzten Festivaltag gibt es eine offene Publikums-Diskussionsrunde mit allen Darstellern. Der Eintritt dazu ist frei.