Wirft man einen Blick auf die Rückseite bestimmter Lebensmittel, stößt man in vielen Fällen auf den Begriff „Palmöl“. Dieses Öl wird aus den Früchten der Ölpalme gewonnen und ist fester Bestandteil der Lebensmittel-, Kosmetik- und Treibstoffindustrie. Vor allem bei Produkten, bei denen die Streichfähigkeit besonders wichtig ist, kommt Palmöl zum Einsatz. So werden vor allem Maragarine, Erdnussbutter, Schokoaufstrich, aber auch Kekse, Chips, Müslis und sogar Tütensuppen mit Palmöl versetzt. Was ist nun aber so schlimm an Palmöl?