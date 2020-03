Celine Dion wirbelte gerade in einem kräftig pinkfarbenen, mit weißen und roten Blumen bedruckten Maxirock durch New York, den sie mit einem weißen Pulli mit Blütenapplikation zum Alltagskleid umgewandelt hat. In der Hand trug die 51-Jährige einen farblich darauf abgestimmten Blumenstrauß, den sie dann wie eine Braut in die Menge warf.