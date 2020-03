Der neue Coach wird am Montagnachmittag präsentiert und im Anschluss das erste Training leiten. Der Klub erwarte sich „neue Impulse“ im Abstiegskampf, hieß es in einer Mitteilung. „In Anbetracht der prekären Situation mussten wir reagieren“, so General Manager Andreas Blumauer. Ibertsberger, in seiner aktiven Karriere unter anderem in Salzburg engagiert, sammelte bereits Erfahrung als Interimstrainer des WAC und der Wiener Austria. Der Deutsche Alexander Schmidt hatte erst im Sommer das Traineramt beim SKN St. Pölten übernommen.