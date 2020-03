Der Weltmeister von 2002 verbrachte in Paraguays Hauptstadt Asuncion bisher drei Nächte in Untersuchungshaft. Der 39-Jährige und sein Bruder waren am Mittwoch mit gefälschten Pässen eingereist und festgenommen worden. Nach ihrer Freilassung durch den Staatsanwalt ordnete die Generalstaatsanwaltschaft erneut die Festnahme „wegen Verwendung eines staatlichen Dokuments mit gefälschtem Inhalt“ an.