In Ischgl konnte die Polizei zwei mutmaßliche Betrüger festnehmen. Die beiden Ukrainer hatten versucht ein Hotel zu buchen, wobei sieben angegebene Kreditkarten nicht belastet werden konnten - erst die achte funktionierte. Die Hotelmitarbeiter kontaktierten daraufhin in weiser Voraussicht die Polizei. Die sahen sich bei Anreise der urkainischen Truppe die Situation genauer an und fanden nicht nur einen gefälschten kanadischen Reisepass, sondern auch Suchtmittel.