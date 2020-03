Die Bucks müssen dagegen vorerst auf ihren besten Spieler verzichten: Giannis Antetokounmpo hat laut einer MR-Untersuchung bei der Niederlage in Los Angeles zwar keine ernsthafte Verletzung im linken Knie erlitten, muss aber mindestens zwei Matches pausieren. Ohne den wertvollsten Spieler (MVP) des Vorjahres, der vor allem in der Defensive schmerzlich vermisst wurde, verlor Milwaukee in Phoenix 131:140 und damit erstmals in dieser Saison zwei Partien en suite.