Dieses Ladegerät verfügt über die „Quick Charge 3.0“-Funktion. Es lädt PowerPort-kompatible Geräte bis zu 80 Prozent in nur 35 Minuten. Kompatibel mit: Galaxy S6 / Edge / Edge Plus / Galaxy Note 5 / 4 / Edge / LG G4 / LG G Flex 2 / Nexus 6 / HTC One M8 / M9 / Droid Turbo / Xperia Z3 / Z3 Compact / Z3 / Tablet Compact / Z4 Tablet und vielen weiteren.