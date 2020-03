„Ich denke, so etwas Erstaunliches werde ich nie wieder in meinem Leben sehen“, sagte Vela später. Und damit wird er wohl recht behalten. Eine solche Geburt zu erleben, ist äußerst selten, erklärte auch Rebecca Cliffe, Geschäftsführerin von der in Costa Rica ansässigen Faultier Observation Foundation. „Nicht viele Menschen bekommen die Möglichkeit, so etwas zu sehen.“