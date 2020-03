Erneut eine ganz heiße Gold-Kandidatin wird dabei die 19-jährige Lecherin Magdalena Egger, die bereits in Abfahrt und Super-G zugeschlagen und sich zur ersten Vorarlberger Junioren-Doppelweltmeisterin (bei ein und den selben Titelkämpfen) seit Anita Wachter 1985 in Jasna (Svk) gekrönt hatte. Ihre härteste Konkurrentin - geht es nach der Papierform - sollte wie bereits an den vergangenen beiden Tagen ihre Salzburger ÖSV-Teamkollegin Lisa Grill sein, die bei der Weltcup-Kombination in Zauchensee im Jänner auf Rang 19 gefahren war. Ein kleiner Nachteil für Egger könnte allerdings sein, dass sie im Super-G erst mit Nummer 41 an den Start geht.