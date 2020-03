Am Lendkanal gibt es bald wieder Grund zum Feiern! Bereits kommende Woche soll das beliebte „Buffet zur Tramway“ wieder aufsperren. Wie die „Krone“ berichtet hat, hatten sich die ehemaligen Betreiber im Oktober in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Für viele Stammgäste das Ende einer Ära nach 32 Jahren am Lendkanal! Nun sperren die neuen Pächter das Traditionslokal wieder auf. Bei Schönwetter ist ab 12. März ab 10 Uhr geöffnet!