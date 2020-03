Auf Kärntens Straßen lauern noch viel zu viele Gefahren auf die Kleinen! Dieser Meinung ist der Landesverband der Elternvereine und wandte sich mit den Sorgen an die „Krone“. Laut Werner Rainer, dem Präsidenten des Vereins, mangelt es aber auch in den Schülertransporten an Sicherheit für die Kinder.