Dorfmeister: Wieder mehr Fokus auf Riesentorlauf

Unsere Mädels sind einfach in keinen Lauf gekommen. Und sie sind, so ehrlich muss man sein, zu oft nicht gut Ski gefahren. Wenn man Siegläuferinnen wie Nicole Schmidhofer, Stephanie Venier oder Ramona Siebenhofer hat, dann müssen die Ansprüche ganz andere sein. Die vielen Ausfälle tun weh, keine Frage. Da ist teilweise so viel Pech dabei, dass einem die Worte fehlen. Und die Verletzungen von Bernadette Schild oder Stephanie Brunner haben unsere Technikerinnen natürlich richtig geschmerzt.