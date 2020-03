Real Madrid hat die Tabellenführung in der spanischen Meisterschaft eine Woche nach dem Triumph im „Clasico“ wieder an den FC Barcelona abgeben müssen. Die „Königlichen“ kassierten am Sonntagabend zum Abschluss der 27. La-Liga-Runde eine 1:2-Niederlage bei Betis Sevilla und liegen daher zwei Zähler hinter dem katalanischen Titelverteidiger zurück. Ein Fehlpass von Stürmerstar Karim Benzema besiegelte die Pleite. Alle Highlights gibt‘s oben im Video!