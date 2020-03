Diese Partien sind betroffen

Drohen jetzt sogar Absagen? Laut deutschen Medien wird es diese nicht geben, jedoch Geisterspiele. Betroffen sind unter anderem das Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln, das am Mittwoch nachgeholt wird, sowie das Revierderby am Samstag zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04. Auch Düsseldorf gegen Paderborn am Freitag, Köln gegen Mainz am Samstag und zwei Zweitligapartien finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.