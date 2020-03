Wie gewonnen, so zerronnen: Real Madrid hat die Tabellenführung in der spanischen Fußball-Meisterschaft eine Woche nach dem Triumph im „Clasico“ wieder an den FC Barcelona abgeben müssen. Die „Königlichen“ kassierten am Sonntagabend zum Abschluss der 27. La-Liga-Runde eine 1:2-Niederlage bei Betis Sevilla und liegen daher zwei Zähler hinter dem katalanischen Titelverteidiger zurück.