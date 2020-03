Legenden wie George Strait oder Alan Jackson waren natürlich nicht vertreten. Das Event stand ganz im Zeichen der Country-Newcomer. So trat am Freitagabend als Hauptact Superstar Luke Combs auf, der derzeit die Countrycharts in den USA mit Songs wie „Beer never broke my heart“ und „Even though I‘m leaving“ stürmt. Seine Musik ist eine Mischung aus Country und Rock, die derzeit Menschen auf der ganzen Welt zum Toben bringt. Etwas länger im Musikgeschäft ist Darius Rucker, der am Samstag mit Gute-Laune-Songs wie „Alright“ und „Wagon Wheel“ die Menge unterhielt. Er gilt als einer der sehr wenigen Afro-Amerikaner, die mit dieser Art von Musik berühmt geworden sind. Am Sonntag durfte Schmusesänger und Ex-Baseballprofi Brett Young an den Start und brachte das Festival mit Songs wie „Sleep without you“ gebührend zum Abschluss.