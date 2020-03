Der der Polizei bereits bestens bekannte 20-jährige Einheimische hatte am Samstag mit Freunden ordentlich Bier und Wodka getrunken. Nach einer durchzechten Nacht ließ er sich Sonntagfrüh mit einem Taxi von einer Disco in Spielberg nach Knittelfeld chauffieren. Dort angekommen, ging der Taxilenker gemeinsam mit dem 20-Jährigen in seine Wohnung eines Mehrparteienhauskomplexes, da der Fahrgast kein Geld mehr bei sich hatte.