Grill hätte Sonntag die erste Salzburger Damen-Weltmeisterin seit 2013 werden können. Ein grober Fehler verhinderte das – und so raste sie wie in der Abfahrt hinter Magdalena Egger aus Vorarlberg zu Silber. „Am Anfang habe ich mich geärgert, aber die zweite Medaille ist richtig cool“, sagte Grill, die heute in der Kombi erneut zu den Favoritinnen zählt. In dieser Disziplin hat sie heuer im Weltcup debütiert und schon zweimal Punkte gemacht.