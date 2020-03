Nur eine Ortschefin in 20 Gemeinden

Die einzige Bürgermeisterin im 20-Gemeinden-Bezirk, Eva Leitold, will an ihre bisherigen 17 Jahre als Ortschefin von Kobenz noch weitere dranhängen. Ob sie es als Frau schwerer habe, sich in der Kommunalpolitik auf die Füße zu stellen? „Vielleicht in Baufragen, bei familiären Angelegenheiten tue ich mir sicher leichter“, schmunzelt Leitold. In der 1900-Einwohner-Gemeinde könnten bald die Bagger auffahren - in Angriff genommen werden soll unter anderem der Bau eines neuen Gemeindeamts: „Ich hab’ ja selbst nur einen Quadratmeter Arbeitsplatz“, stöhnt Leitold nicht ohne Augenzwinkern. Bei der Wahl treten übrigens erstmals KPÖ und Grüne an.