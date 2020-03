FUSSBALL: In Italiens Serie A sind Geisterspiele bereits an der Tagesordnung. Dort wird bereits über eine komplette Absage der Meisterschaft diskutiert. „Benötigt ihr noch etwas? Stoppt den Fußball“, schrieb Damiano Tommasi, Chef der italienischen Fußballer-Gewerkschaft, auf Twitter. Eine entsprechende Forderung habe er auch an die Verantwortlichen einschließlich Ministerpräsident Giuseppe Conte geschickt. Am Dienstag will der italienische Fußball-Verband (FIGC) über die Fortführung der italienischen Serie A entscheiden. Bis zum 3. April werden in Italien alle Sportveranstaltungen ohne Zuschauer ausgetragen.