Begonnen hat alles mitten in der Nacht an einem Förderband einer Grazer Großbäckerei. „Als da der 30.000 Kornspitz an mir vorbeigefahren ist, hab’ ich mich gefragt, was ich da eigentlich mache, was das mit dem Handwerk zu tun hat, das ich gelernt hab’“, erinnert sich Ofner zurück. Die Idee einer Backshow hatte er da schon länger. „Köche hatten TV-Shows, wurden verehrt wie Popstars, aber für einen Bäcker hat sich niemand interessiert. Und das, obwohl Brot unser wichtigstes Nahrungsmittel ist.“