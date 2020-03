Sie flechten, schnippeln, glätten, färben: Was mit Haaren alles möglich ist, bewiesen am Sonntag 31 junge Friseurlehrlinge beim „Tyrol Skills“ Landeswettbewerb im Kurhaus in Hall. Die meisten von ihnen bereiten sich schon Wochen im Vorhinein auf den Bewerb vor, denn Erst- und Zweitplatzierte jedes Lehrjahres können auch am Bundeswettbewerb teilnehmen, der im Juni in der Steiermark stattfindet. „Wir waren in den vergangenen Jahren immer ganz vorne dabei“, zeigt sich Landesinnungsmeister Clemens Happ stolz.