Alle Impfungen werden ab sofort in das Impfzentrum in TownTown im 3. Bezirk verlegt. Durch die Reduktion der Gesundenuntersuchungen sollen weitere Kräfte für den Kampf gegen das Virus frei werden. Gleichzeitig wurden Urlaube für Mitarbeiter eingeschränkt. „Alles aber mit Maß und Ziel“, erklärt Corina Had, Sprecherin des medizinischen Krisenstabs der Stadt.