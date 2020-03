„Das war kein Routine-Einsatz, das geht einem schon sehr nahe, wenn man fünf junge Menschen nur noch tot bergen kann“, zeigt sich Christoph Preimesberger, Chef der Bergrettung Oberösterreich, erschüttert. Die fünf jungen Tschechen brachen am Sonntag gegen 8.30 Uhr zu einer Schneeschuhwanderung am Dachstein auf. Der Lawinenabgang in 2800 Meter Höhe am Gipfel des Dachsteins im Bereich Randkluft ereignete sich wenig später.