Die Freiheitlichen lehnen die weitere Aufnahme von Migranten kategorisch ab. Ebenso die Volkspartei. „Österreich hat bereits einen immensen Beitrag geleistet. Alleine im Jahr 2020 wurden 1000 Frauen und Kinder in Österreich neu ins Asylverfahren aufgenommen. In den letzten zwei Jahren haben rund 11.000 Kinder und 4000 Frauen einen Asylantrag gestellt. Das sind so viele, wie Eisenstadt Einwohner hat“, so Landesparteiobmann Christian Sagartz. Auch aus dem Büro des sozialdemokratischen Landeshauptmannes Hans Peter Doskozil kommt ein klares Nein zu den grünen Vorschlägen.