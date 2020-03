Viele Stammkunden

Seit 15 Jahren ist Andrea Groß in Wernersdorf die Nahversorgerin für viele Bereiche des täglichen Lebens. Man staunt, was ein verhältnismäßig kleines Geschäft auf einer Verkaufsfläche von 100 Quadratmetern so alles anbieten kann. „Ich habe nur Stammkunden“, erzählt Andrea Groß.