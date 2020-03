Aufgestaute Bäche, abgenagte Bäume, mächtige Dämme: 200 Jahre nachdem der Biber in Tirol ausgerottet wurde, hat er sich wieder angesiedelt. Was Naturschützer freut, verärgert so manche Anrainer. In ganz Tirol kann insgesamt von über 500 Bibern ausgegangen werden.