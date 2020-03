Was für ein Auftakt für den ÖSV bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Narvik. In vier Rennen gab es sieben Medaillen – vier davon allein für Salzburg! Und die Goldene von Stefan Rieser (WSV Dorfgastein) strahlte am Sonntag besonders hell. Der 21-Jährige gewann den Super deutlich mit 0,51 Sekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen Armin Dornauer aus Tirol. „Die Bronzemedaille am Samstag in der Abfahrt hat mir sehr viel Selbstvertrauen gegeben“, meinte der Pongauer. Er ist der erste Salzburger Junioren-Weltmeister bei den Burschen seit 2009 (Manuel Kramer ebenfalls im Super G). Die letzte Goldene für den SLSV hatte Lisa-Maria Zeller 2013 im RTL geholt.